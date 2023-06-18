путін намагатиметься використати "мирний план" африканської делегації для уповільнення західної допомоги Україні
путін намагатиметься використати "мирний план" африканської делегації для уповільнення західної допомоги Україні, як робив це зі схожою ініціативою Китаю — Інститут дослідження війни (ISW).
Аналітики зазначають, що президент Коморських островів і нинішній голова Африканського союзу Азалі Ассумані під час зустрічі з путіним використовував наративи, схожі на прокремлівські, заявивши, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від "братерських стосунків" між сусідніми слов'янськими "дружніми народами".
Ассумані також підкреслив, що мир в Україні важливий для забезпечення міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки. "Зернові" пункти свідчать про те, що держави, які беруть участь у цій пропозиції, вважають подолання економічних наслідків війни в Україні своїм першочерговим завданням і намагаються отримати максимальну користь для себе.
"Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну і росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з рф, не пов'язуючи себе дипломатично з війною, розв'язаною Кремлем", — ідеться в огляді ISW.
Також фахівці додають: Кремль, ймовірно, скористається цією пропозицією для просування російських інформаційних операцій, спрямованих на уповільнення західної допомоги Україні.
"рф регулярно сигналізує про фальшиву готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід до поступок і відмовити західних лідерів від подальшої підтримки України.
Раніше Кремль активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, а тепер посилить цю інформаційну операцію, намагаючись послабити контрнаступальні операції ЗСУ", — вважають експерти.
Джерело: https://t.me/znua_live/98498