путін намагатиметься використати "мирний план" африканської делегації для уповільнення західної допомоги Україні, як робив це зі схожою ініціативою Китаю — Інститут дослідження війни (ISW).

Аналітики зазначають, що президент Коморських островів і нинішній голова Африканського союзу Азалі Ассумані під час зустрічі з путіним використовував наративи, схожі на прокремлівські, заявивши, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від "братерських стосунків" між сусідніми слов'янськими "дружніми народами".

Ассумані також підкреслив, що мир в Україні важливий для забезпечення міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки. "Зернові" пункти свідчать про те, що держави, які беруть участь у цій пропозиції, вважають подолання економічних наслідків війни в Україні своїм першочерговим завданням і намагаються отримати максимальну користь для себе.

"Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну і росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з рф, не пов'язуючи себе дипломатично з війною, розв'язаною Кремлем", — ідеться в огляді ISW.

Також фахівці додають: Кремль, ймовірно, скористається цією пропозицією для просування російських інформаційних операцій, спрямованих на уповільнення західної допомоги Україні.

"рф регулярно сигналізує про фальшиву готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід до поступок і відмовити західних лідерів від подальшої підтримки України.

Раніше Кремль активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, а тепер посилить цю інформаційну операцію, намагаючись послабити контрнаступальні операції ЗСУ", — вважають експерти.

Джерело: https://t.me/znua_live/98498

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