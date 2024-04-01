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путінська система не забула «заохотити» свого генерала-«м'ясника»

путінська система не забула «заохотити» свого генерала-«мясника»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Міністр оборони рф шойгу вручив медаль «Золота Зірка» та шашку командувачу окупаційного Центрального угруповання військ в Україні генералу мордвічеву за захоплення (фактично за знищення) Авдіївки.

Те, що цей генерал з шашкою наголо кидався на українські укріплення і поклав при цьому купу народу, є військовою таємницею тільки у рф.

російські ж втрати на авдіївському напрямку склали понад 17 тисяч вбитими та близько 30 тисяч пораненими, повідомляв Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання «Таврія» ЗСУ, яке забезпечувало захист Авдіївки.

Джерело: https://t.me/spravdi/37659

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