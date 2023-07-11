Іран намагається уникнути відповідальності за збиття цивільного літака

Іран закидає Україні, Канаді, Британії і Швеції "переслідування політичних цілей" у зверненні до Міжнародного суду ООН у справі про збитий український літак.

У МЗС країни наполягають, що провели детальне розслідування.

Проте об’єктивність іранського слідства викликає великі сумніви, зауважує експерт з питань національного та міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов.

Мамедов, який під час роботи у генпрокуратурі опікувався розслідуванням збиття "Боїнга", зауважує, що попри заяви, на практиці іранська влада постійно перешкоджала слідству.

І зараз намагається уникнути відповідальності за збиття цивільного літака.

**16 квітня в Ірані винесли перші вироки у справі про збитий український "Боїнг" —десять військових отримали від 1 до 13 років ув’язнення.

Літак "Міжнародних авіаліній України" розбився вранці 8 січня 2020 року. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу загинули.

Тегеран стверджував, що причиною аварії стала технічна несправність літака, проте подальші розслідування підтвердили ураження двома ракетами із ЗРК "Тор-М1" російського виробництва.

Джерело: https://t.me/znua_live/101870

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