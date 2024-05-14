«Наглая» российская кампания по саботажу усиливается по всей Европе, пишет в своем расследовании NBC

россия проводит кампанию по саботажу в Европе, которая становится все более агрессивной в рамках усилий путина по подрыву западной поддержки Украины. В кампанию входят атаки на железнодорожные пути, военные базы и другие объекты, используемые для поставки вооружений в Киев, сообщают американские и европейские чиновники.

В частности, речь идет о поджоге склада, связанного с Украиной, в Великобритании, попытки взрыва или поджога военных баз в Германии, атаки на сеть железнодорожных сигналов в Европе и блокировка GPS-систем для гражданской авиации, согласно данным европейских и британских властей.

Эта кампания физического саботажа является частью более широкой стратегии, которая включает в себя поток российской пропаганды и дезинформации, усиление шпионажа со стороны москвы и попытки оказать политическое влияние в Европе для посева сомнений в военных перспективах Украины и разногласиях внутри НАТО.

«россия определенно находится в состоянии войны с Западом», говорит Олександр Данилюк из Королевского института объединенных служб, британского оборонного и безопасного аналитического центра.

Немецкие чиновники в этом месяце объявили, что обнаружили сложную хакерскую кампанию, проводимую оперативниками российской военной разведки, которая проникла в электронные почты штаб-квартиры Социал-демократической партии страны, ведущей партии в правящей коалиции страны. Хакерские атаки также были нацелены на немецкие компании в оборонной и аэрокосмической промышленности.

Помимо Германии, россия осуществила тысячи кибератак на железные дороги Чехии и стран Европы, включая взломы сигналов и систем продажи билетов, согласно чешскому чиновнику. О нападениях и более широкой угрозе саботажа впервые сообщила Financial Times.

На данный момент нет признаков того, что россии удалось серьезно нарушить поставки оружия, боеприпасов или другой помощи Украине через саботаж, сказал чиновник администрации Байдена.

Данилюк, советник правительства Украины, был одним из авторов доклада в феврале, в котором предупреждалось о нарастающей угрозе со стороны ГРУ. В докладе говорилось, что ГРУ строит тайную сеть агентов для проведения шпионских и потенциально саботажных операций в Европе. «ГРУ перестраивает свои методы набора и обучения войск специального назначения», - говорится в докладе Института королевских объединенных служб, «и восстанавливает аппарат поддержки для их инфильтрации в европейские страны».

Отмеченные случаи саботажа отражают российскую модель «гибридной войны», сочетающей психологические, экономические и политические операции вместе с тайными или обычными военными силами для ослабления противника, как отмечают эксперты и чиновники.

«Существует гораздо более широкий образец вредоносной деятельности россии по всей Европе», - сказал Джеймс Клеверли, министр внутренних дел Великобритании, на этой неделе в Палате общин.

Он указал, что деятельность россии варьировалась от планов повреждения военной помощи, направляемой на Украину в Германии и Польше, до шпионажа в Болгарии и Италии и проведения кампаний дезинформации для влияния на результаты выборов в Европейский Союз в июне.

Британские прокуроры обвинили 20-летнего Дилана Эрла в организации заговора по поджогу коммерческой недвижимости, связанной с Украиной, в марте после того, как его, предположительно, завербовали в качестве российского шпиона. Еще четыре человека были обвинены в связи с этим делом.

В Германии власти обвинили двух граждан Германии российского происхождения в планировании атак на военные и логистические объекты, включая американские военные базы, от имени российских разведывательных служб.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5136

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