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В Волчанске пропали двое волонтеров, приехавшие эвакуировать гражданское население

В Волчанске пропали двое волонтеров, приехавшие эвакуировать гражданское население

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, пропавшие мужчины приехали в город на собственной машине, чтобы эвакуировать местную семью, но в адрес так и не доехали - исчезли.

"Мы уже расследуем это дело, но к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил", - рассказал Болвинов.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/35916

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