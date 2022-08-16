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Рашисты издеваются над украинцами, которые бегут из оккупации
По информации бердянцев, которые в последние дни выезжают из Бердянска в Запорожье, оккупанты специально сильно затягивают выпуск машин в районе Васильевки.
Люди сутками сидят в машине с детьми, пожилыми родственниками, домашними животными.
Как сообщают очевидцы, рашисты на блокпостах заставляют людей собирать мусор в посадках, могут порвать украинский паспорт и так далее.
Местные жители уверены: террор в сторону выезжающих усиливается в связи с приближением нового учебного года и подготовкой к «референдуму» оккупантов.
#оккупация #Бердянск #Васильевка
Джерело: https://t.me/infosprotyv/1102