Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 120

Рашисты издеваются над украинцами, которые бегут из оккупации

Рашисты издеваются над украинцами, которые бегут из оккупации

По информации бердянцев, которые в последние дни выезжают из Бердянска в Запорожье, оккупанты специально сильно затягивают выпуск машин в районе Васильевки.

Люди сутками сидят в машине с детьми, пожилыми родственниками, домашними животными.

Как сообщают очевидцы, рашисты на блокпостах заставляют людей собирать мусор в посадках, могут порвать украинский паспорт и так далее.

Местные жители уверены: террор в сторону выезжающих усиливается в связи с приближением нового учебного года и подготовкой к «референдуму» оккупантов.

#оккупация #Бердянск #Васильевка

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1102

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:37    59
«Не такий страшний чорт»: Кулеба розповів, як Лавров сіпався на перемовинах у Туреччині
Сегодня 09:25    112
Британський літак-розвідник порушив російський кордон в районі мису Святой Нос. На Кольському півострові
Сегодня 09:14    108
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 серпня 2022 року
Сегодня 09:05    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно
Сегодня 09:00    82
Харківщина. 16 серпня
Сегодня 08:52    112
Кошмары невыученных уроков
Сегодня 08:51    122
рф угрожает смертной казнью троим иностранцам, находящимся в плену в ОРДЛО
Сегодня 08:40    93
"Ще росіяни нам вказуватимуть". У Казахстані відмовилися видалити статтю про війну на вимогу Роскомнагляду
Сегодня 08:21    129
Загальна кількість ІТ-спеціалістів в Україні зменшилася майже на три тисячі – DOU
Сегодня 08:12    125
 