Рашисты издеваются над украинцами, которые бегут из оккупации

По информации бердянцев, которые в последние дни выезжают из Бердянска в Запорожье, оккупанты специально сильно затягивают выпуск машин в районе Васильевки.

Люди сутками сидят в машине с детьми, пожилыми родственниками, домашними животными.

Как сообщают очевидцы, рашисты на блокпостах заставляют людей собирать мусор в посадках, могут порвать украинский паспорт и так далее.

Местные жители уверены: террор в сторону выезжающих усиливается в связи с приближением нового учебного года и подготовкой к «референдуму» оккупантов.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1102

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