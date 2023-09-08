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росіяни крадуть гроші на виробництві своєї ж пропаганди

росіяни крадуть гроші на виробництві своєї ж пропаганди

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Уряд бєлгородської області замовив пропагандистський мультфільм про «сво» і шоколадного хлопчика альошу. Цю анімаційну маячню збираються показувати дітям на всіх «суспільно значимих майданчиках» бєлгорода вже у листопаді.

Агентство, яке створює мультфільм, зареєстроване у москві. Ним керує руслан бондарєв. Аналогічну фірму цього ж керівника «індикатор медіа строй» зареєстровано на бєлгородську адресу. Проте, вона займається не виробництвом контенту, а будівництвом. Ще одна організація, якою керує бондарєв, – курська гуманітарна організація соціального спрямування «земляцтво».

Як бачимо, в цьому патріотично-розпильному проєкті реально всі свої. Це – черговий приклад того, як російські корупційні щури продовжують доїдати українську ілюзію путіна.

Джерело: https://t.me/spravdi/33240

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