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росіяни незаконно мобілізували до 60 000 чоловіків в окупації, не вважають за людей
Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.
"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт", – пояснив він.
За його словами, єдина реальна можливість вижити для примусово мобілізованих — одразу здатися в полон.
Джерело: https://t.me/liganet/29766