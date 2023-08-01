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росіяни незаконно мобілізували до 60 000 чоловіків в окупації, не вважають за людей

росіяни незаконно мобілізували до 60 000 чоловіків в окупації, не вважають за людей

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт", – пояснив він.

За його словами, єдина реальна можливість вижити для примусово мобілізованих — одразу здатися в полон.

Джерело: https://t.me/liganet/29766

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