росіяни вбили іноземних волонтерів

росіяни обстріляли автівку іноземної волонтерської організації «Road2Reliefe» поблизу Часового Яру – загинули канадієць Ентоні Ігнат та іспанка Емма Ігуаль. Вони їхали, аби оцінити потреби мешканців Іванівського після атаки окупантів.

У машині також були німецький медичний волонтер Рубен Мавік і шведський волонтер Йохан Матіас Тир. Вони отримали тяжкі осколкові поранень та опіки.

За даними Офісу Генпрокурора, в автівку росіяни поцілили протитанковою керованою ракетою.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37227

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