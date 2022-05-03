Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома

Зокрема, це стосується «головного героя» нашої публікації від 29 квітня (https://t.me/SBUkr/4199), Івана Клименка, який є прихильником нацизму.

Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу, запитуючи думку своїх друзів:

– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Інший друг теж не надто його підтримав: «На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».

Зараз рашист Іван гуглить статті кримінального кодексу рф, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму.

Іване, ось тобі новий квест: загугли, скільки тобі «світить» за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом.

Источник: https://t.me/SBUkr/4215

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