Криминал
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Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома

Зокрема, це стосується «головного героя» нашої публікації від 29 квітня (https://t.me/SBUkr/4199), Івана Клименка, який є прихильником нацизму.

Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу, запитуючи думку своїх друзів:

– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Інший друг теж не надто його підтримав: «На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».

Зараз рашист Іван гуглить статті кримінального кодексу рф, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму.

Іване, ось тобі новий квест: загугли, скільки тобі «світить» за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом.

Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома

Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома

Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома

Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома

Источник: https://t.me/SBUkr/4215

Новости портала «Весь Харьков»

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