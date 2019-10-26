Російські окупанти приховують танки та САУ поблизу лінії зіткнення – розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях як полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів, у тому числі щодо маскування та прихованого переміщення бронетехніки.

В окремих районах поблизу лінії зіткнення окупанти продовжують, у порушення Мінських домовленостей, приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних безпілотних літальних апаратів.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»