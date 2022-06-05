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російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС

російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС

Сьогодні росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5:30 російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Як передає Укрінформ, про це НАЕК "Енергоатом" повідомляє у Телеграмі.

"Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи", - заважили в Енергатомі.

"Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. рашісти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", - підкреслили у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня зранку у Києві ворог здійснив ракетні обстріли Дарницького та Дніпровського районів. За словами мера столиці Віталія Кличка, госпіталізовано одну людину.

Також близько 6-ї години ранку російські війська здійснили обстріл територій поблизу Броварської громади Київської області.

Источник: ukrinform.ua

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