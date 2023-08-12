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САП. Актуальні події тижня 7 - 11 серпня 2023 року

САП. Актуальні події тижня 7 - 11 серпня 2023 року

● Резонанс:

За процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ спільно з #СБУ та за сприяння Генерального прокурора на отриманні неправомірної вигоди викрито чинного народного депутата України та двох його спільників.

● Екстрадиція:

САП та НАБУ за взаємодії із Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України одного з підозрюваних у справі щодо замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 5 млн грн під час закупівлі ПЛР-тестів, а саме представника комерційної структури.

● Запобіжні заходи:

▶ ️ВАКС обрав запобіжний захід адвокату, підозрюваному у підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме прокурору Офісу Генерального прокурора, за вчинення ним дій у кримінальному провадженні в інтересах громадянки;

▶ ️продовжено дію запобіжного заходу колишньому Голові правління «Нафтогазу».

● Завершено слідство у справі:

стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, які підозрюються у зловживанні владою та службовим становищем.

● Дебати:

Прокурор #САП виступив з промовою у дебатах у так званій «Газовій справі» за обвинуваченням народного депутата України VII скликання та його фінансового директора.

● Відсторонення:

Апеляційна палата ВАКС відмовила у відстороненні голови Тернопільської облради.

● Вирок:

▶ ️Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок депутату Верховної Ради VIII та призначила новий розгляд указаної справи у Вищому антикорупційному суді;

▶ ️Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років колишнього депутата Харківської міської ради

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1572

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Темы: САП, україна

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