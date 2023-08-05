Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:50
Просмотров: 36

СБУ арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

СБУ арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

За матеріалами СБУ арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн, санкції запроваджено до понад 4 тис. компаній

Служба безпеки України системно збирає докази про причетність російських олігархів і бізнесменів до фінансування збройної агресії рф проти України. Це один із необхідних кроків для розгляду їх у комплексі з воєнними злочинами рф у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

«Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із путіним. Тому що вони – повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші росія запускає ракети і дрони. СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі. Зрештою російські активи мають працювати на користь України. Вже сьогодні СБУ активно «дерусифікує» бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації», – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Так, упродовж 2022-2023 років за матеріалами СБУ було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн. Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Група ГМС», «Татнефть», банки тощо.

Окрім того, за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах.

За словами Василя Малюка, спецслужба сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну, і комплексно перевіряє кожного фігуранта. Уся інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.

Зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України) та чч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9184

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 06.00 05.08.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:16    0
Цивільні жертви війни
Сегодня 07:10    16
Прямі втрати економіки
Сегодня 07:01    32
​​Маленькие помощники фюрера
Сегодня 06:39    59
За часи незалежності Україна передала росії понад 1000 ракет
Сегодня 06:33    53
У россиян вырисовывается другая проблема, о которой пока особо громко не говорят
Сегодня 06:22    81
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель «Оленегорский горняк»
Сегодня 06:11    66
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    71
Оперативна інформація станом на 18.00 04.08.2023 щодо російського вторгнення
04.08.2023 18:59    181
Война Штатами рассчитывается как длительный процесс
04.08.2023 10:00    323
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 