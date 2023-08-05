За матеріалами СБУ арештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн, санкції запроваджено до понад 4 тис. компаній

Служба безпеки України системно збирає докази про причетність російських олігархів і бізнесменів до фінансування збройної агресії рф проти України. Це один із необхідних кроків для розгляду їх у комплексі з воєнними злочинами рф у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

«Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із путіним. Тому що вони – повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші росія запускає ракети і дрони. СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі. Зрештою російські активи мають працювати на користь України. Вже сьогодні СБУ активно «дерусифікує» бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації», – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Так, упродовж 2022-2023 років за матеріалами СБУ було арештовано бізнес-активів російських олігархів на майже 190 млрд грн. Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Група ГМС», «Татнефть», банки тощо.

Окрім того, за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах.

За словами Василя Малюка, спецслужба сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну, і комплексно перевіряє кожного фігуранта. Уся інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.

Зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України) та чч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9184

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