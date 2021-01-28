СБУ на Донеччині задокументувала незаконний видобуток вугілля на понад 2 мільйони гривень

Служба безпеки України блокувала нелегальний видобуток вугілля у промислових масштабах на законсервованій державній шахті у Донецькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес четверо приватних підприємців та комерційний директор одного з державних вугледобувних підприємств. Незаконний видобуток вугілля вони налагодили на території закритої шахти неподалік міста Гірник. Підпільна вибірка корисних копалин відбувалася цілодобово без дотримання жодних правил безпеки.

За висновками експертів, збитки держави становлять понад 2 мільйони гривень. Незаконна діяльність також могла призвести до зсувів ґрунту та протікання підземних вод, тож дії зловмисників становили реальну загрозу життю та здоров`ю місцевих мешканців.

Співробітники СБ України задокументували, що видобуте вугілля фігуранти збували до Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей України. Вони використовували підроблену документацію, гроші «відмивали» через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

За попередніми оцінками, за півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути більше ніж 2 тисячі тонн вугілля.

Під час 7 обшуків, проведених на місці незаконного видобутку, за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили шахтне обладнання, транспортні засоби, банківські карти, печатки і штампи підприємств, задіяних у протиправній схемі, а також документи, які доводять проведення незаконних оборудок.

Наразі двом зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 240 Кримінального кодексу України. Матеріали щодо інших трьох фігурантів передано до суду за ч.ч. 2 і 3 ст. 27, ч.2 ст. 240 КК України.

Документування протиправної діяльності проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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