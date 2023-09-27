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СБУ підозрює ексочільника Київводоканалу на розкраданні майже 65 млн бюджетних грн під час боїв за столицю

СБУ підозрює ексочільника Київводоканалу на розкраданні майже 65 млн бюджетних грн під час боїв за столицю

Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання коштів з бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни.

Зловмисником виявився колишній гендиректор ПрАТ «АК «Київводоканал», який на початку повномасштабного вторгнення рф перебував на посаді.

Тоді він разом зі спільниками привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.

Там вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва.

Таким чином обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону.

За даними слідства, плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню.

Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти у березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни.

Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її «транспортування» були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації за цільовим призначенням.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

Наразі колишньому гендиректору Київводоканалу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9784

Новости портала «Весь Харьков»

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