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СБУ повідомила про підозру «міністрам «днр», які організовували депортацію українських дітей до рф

СБУ повідомила про підозру «міністрам «днр», які організовували депортацію українських дітей до рф

Служба безпеки продовжує викривати керівників окупаційних адміністрацій країни-агресора у захоплених районах сходу України.

У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох «посадовців» псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Зловмисниками є «министр здравоохранения» та «министр доходов и сборов» терористичної організації «днр».

Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його «протекцією» були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.

Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до рф під виглядом поїздок до дитячих таборів.

Також керівник окупаційного «минздраву» займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресора.

Встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.

При цьому очільник «минфину «днр» займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.

Однак, СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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