СБУ повідомила про підозру «міністрам «днр», які організовували депортацію українських дітей до рф
Служба безпеки продовжує викривати керівників окупаційних адміністрацій країни-агресора у захоплених районах сходу України.
У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох «посадовців» псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Зловмисниками є «министр здравоохранения» та «министр доходов и сборов» терористичної організації «днр».
Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його «протекцією» були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.
Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до рф під виглядом поїздок до дитячих таборів.
Також керівник окупаційного «минздраву» займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресора.
Встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.
При цьому очільник «минфину «днр» займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф.
На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.
Однак, СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Джерело: ssu.gov.ua