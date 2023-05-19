СБУ спільно з БЕБ викрила колишнього керівника Укртатнафти на ще одній схемі розкрадання пального на понад 2 млрд грн
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові факти злочинної діяльності колишнього топменеджменту ПАТ «Укртатнафта».
За даними слідства, посадовці компанії незаконно транспортували понад 72 тис. тонн нафти з митних складів на територію нафтопереробного заводу.
Приховане «перекачування» здійснювали через мережу магістральних нафтопроводів.
З отриманої сировини було виготовлено оптові партії пального, яке фігуранти реалізовували через підконтрольні АЗС без відображення у бухгалтерських обліках.
Для цього вносили недостовірні відомості до звітної документації.
За цією «схемою» зловмисники незаконно продали світлих нафтопродуктів на понад 2 млрд грн.
На підставі отриманих доказів колишньому керівнику ПАТ «Укртатнафта» додатково повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Наразі фігурант перебуває під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, завдяки розслідуванню СБУ і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», держбюджет України поповнився на 605 млн грн.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Джерело: ssu.gov.ua