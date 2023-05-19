СБУ спільно з БЕБ викрила колишнього керівника Укртатнафти на ще одній схемі розкрадання пального на понад 2 млрд грн

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові факти злочинної діяльності колишнього топменеджменту ПАТ «Укртатнафта».

За даними слідства, посадовці компанії незаконно транспортували понад 72 тис. тонн нафти з митних складів на територію нафтопереробного заводу.

Приховане «перекачування» здійснювали через мережу магістральних нафтопроводів.

З отриманої сировини було виготовлено оптові партії пального, яке фігуранти реалізовували через підконтрольні АЗС без відображення у бухгалтерських обліках.

Для цього вносили недостовірні відомості до звітної документації.

За цією «схемою» зловмисники незаконно продали світлих нафтопродуктів на понад 2 млрд грн.

На підставі отриманих доказів колишньому керівнику ПАТ «Укртатнафта» додатково повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, завдяки розслідуванню СБУ і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», держбюджет України поповнився на 605 млн грн.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: ssu.gov.ua

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