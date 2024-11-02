СБУ та Нацполіція затримали рекетира, який «вибивав» гроші з дружини безвісти зниклого воїна ЗСУ та погрожував вбити їхню дитину

Служба безпеки та слідчі Національної поліції ліквідували ще одну схему видурювання грошей у родичів українських полонених та зниклих безвісти.

За результатами комплексних заходів затримано 28-річного рекетира з Черкащини, який обіцяв повернення українських воїнів з полону в обмін на фінансову винагороду.

Задокументовано як фігурант видурював, а потім із погрозами вимагав 200 тис. грн у дружини військового ЗСУ, котрий зник безвісти під час боїв на Покровському напрямку.

За матеріалами слідства, спочатку зловмисник вигадав історію про те, що нібито чоловік потерпілої перебуває в полоні і для його повернення додому потрібно заплатити гроші.

Перебуваючи у вразливому стані, жінка кількома траншами перерахувала молодику понад 160 тис. грн.

Коли у неї виникли сумніви щодо подальшого перерахування суми, фігурант почав погрожувати їй.

Зокрема, рекетир повідомив, що може вбити жінку разом з чоловіком і їхньою дитиною.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому», коли він одержував на банківські реквізити ще 30 тис. грн від постраждалої сім’ї.

За даними слідства, основну інформацію про сім’ї полонених чи зниклих безвісти військових фігурант отримував на тематичних інтернет-форумах, де люди писали про своїх родичів.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій, а також банківські картки, куди надходили гроші від потерпілих.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Звертаємо увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває вийнятково у компетенції органів державної влади!

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

▪ +38 067 650-83-32

▪ +38 098 087-36-01

або на електронну адресу united.centre.ssu@gmail.com

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13283

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