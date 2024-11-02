Як Південна Корея може допомогти Україні у боротьбі з військовими рф та КНДР

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Київ ініціюватиме поглиблення співпраці з Сеулом для протистояння спільній загрозі з боку росії та КНДР.

▶️ Військовий союз москви і пхеньяна став спільним викликом як для України, так і для всього світу, зокрема для Південної Кореї.

▶️ Київ оцінює реакцію союзників на залучення військових КНДР у війну проти України як недостатню і шукає способи активізувати міжнародний опір союзу двох диктаторів.

▶️ Днями Південна Корея відправить в Україну аналітичну групу для обміну даними стосовно військ КНДР.

▶️ Київ звертатиметься до Сеула із проханням про постачання зброї: артилерійських снарядів, засобів ППО тощо.

▶️ Південна Корея є одним з найбільших продавців зброї у світі, але раніше надавала Україні виключно фінансову, медичну та гуманітарну допомогу.

Джерело: https://t.me/spravdi/42579

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