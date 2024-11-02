ДБР викрило полковника медслужби, який допоміг дружині отримати майже мільйон «бойових» виплат, залишаючись у тилу

● Працівники ДБР повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома. Військовій також повідомлено про підозру.

● Пполковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року «працевлаштував» свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати.

● Таким чином за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн гривень.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4813

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