ДБР викрило полковника медслужби, який допоміг дружині отримати майже мільйон «бойових» виплат, залишаючись у тилу
● Працівники ДБР повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома. Військовій також повідомлено про підозру.
● Пполковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року «працевлаштував» свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати.
● Таким чином за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн гривень.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/4813