Програма працевлаштування українців у Німеччині провалилася — Bild

Рік тому уряд ФРН запустив для громадян України «турбо-програму» з працевлаштування: для них було полегшено загальні правила і вимоги до знання німецької. У 2024 році 40% українців отримали вакансії від центрів зайнятості, але на роботу вийшов тільки 1%.

«Це вже прогрес, оскільки 2023 року центри зайнятості не змогли працевлаштувати жодного біженця, який пройшов інтеграційний курс», — зазначає видання.

Зараз соцдопомоги в Німеччині отримують приблизно 720 тисяч українців, зокрема близько 500 тисяч працездатних. Щомісячні витрати на них становлять близько €539 млн.

Джерело: https://t.me/znua_live/174485

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