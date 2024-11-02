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Як Україна відстоює своє право на майбутнє у Євросоюзі

Як Україна відстоює своє право на майбутнє у Євросоюзі

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, який запровадив назву «Європейський союз», визначив головні цілі та підвалини об’єднання.

▶️ Прагнення України приєднатися до ЄС засноване на глибокій історичній спільності України з країнами Європи.

▶️ Курс на євроінтеграцію, закріплений у Конституції України у 2019 році, відображає волю суспільної більшості. Сьогодні за вступ до ЄС на гіпотетичному референдумі проголосували б 88% українців.

▶️ Україна довела свою відданість євроінтеграції під час Помаранчевої революції, Революції гідності, а також своїм збройним опором росії і «русскому миру».

▶️ Цьогорічний звіт Єврокомісії засвідчив відсутність перешкод для відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС.

▶️ Україна чинить опір агресору і вже зараз стоїть на захисті кордонів Європи, та в майбутньому здатна зробити ще більший внесок у безпеку ЄС.

Джерело: https://t.me/spravdi/42577

Новости портала «Весь Харьков»

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