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СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

Служба безпеки зірвала нові спроби російських спецслужб розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів у Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях затримано 10 ворожих агітаторів, які працювали на зрив мобілізації та виправдовували збройну агресію рф.

● Так, на Київщині:

затримано «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи кремля.

Зловмисник входив до агентурної мережі фсб, яку координував головний редактор Інтернет-сайту «ПолитНавигатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту – Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини «заліг на дно» і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні.

● У Вінниці:

викрили 39-річного адміністратора декількох каналів в Ютубі і Телеграмі, який проводив онлайн-консультації щодо того як чинити опір законним діям ТЦК. Крім того, як свідчать матеріали провадження, фігурант привласнював кошти, які громадяни України донатили на ЗСУ.

● На Житомирщині:

затримано трьох дописувачів місцевого ТГ-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів.

Також фігуранти «зливали» в чат геолокації патрулів та мобільних блокпостів українських військових та правоохоронців.

● У Чернігівській області:

заблоковано підривну діяльність 31-річного адміністратора Телеграм-каналу та чотирьох його поплічників, які поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.

На підставі отриманих доказів усім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪ чч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях за процесуального керівництва Київської, Житомирської, Вінницької та Чернігівської обласних прокуратур.

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

СБУ затримала ще 10 ворожих агітаторів, серед яких – «політексперт» із медіапулу Медведчука

Джерело: https://t.me/SBUkr/13293

Новости портала «Весь Харьков»

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