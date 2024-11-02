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АРМА запустить оновлений реєстр арештованих активів: що додадуть

АРМА запустить оновлений реєстр арештованих активів: що додадуть

Оновлений Єдиний державних реєстрів арештованих активів (ЄДРАА) повинен запрацювати вже на початку 2025 року.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума.

В АРМА зазначили, що в січні 2025 року Реєстр додатково міститиме відомості про:

● ОВДП у валюті

● Передані арештовані активи в інтересах держави за спеціальною процедурою та Розпорядження Уряду

● Оцінювачів та рецензій на звіти

● Міжрегіональні управління АРМА, які відповідають за управління активами на відповідній території

● Міжнародні міжвідомчі угоди.

Олена Дума також зазначила, що в опрацюванні інші параметри до висвітлення в ЄДРАА. Так, за окремими параметрами Реєстр також буде містити інформацію про земельні ділянки, арештовані кошти, суму коштів, які повернуто власникам, кількість ухвал про зняті арешти, а також про житлову та нежитлову нерухомість.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продаватиме 494 земельні ділянки та дві станції гірськолижного витягу У Закарпатській області більше ніж за 1 млрд грн.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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