СБУ та Нацполіція затримали ще 5-х поплічників рф, які на замовлення ворожих спецслужб займалися підпалами в Україні

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині.

Серед фігурантів: рецидивісти та безробітні шукачі «легких» грошей у Телеграм-каналах.

На замовлення окупантів вони намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.

● Так, на Київщині:

«по гарячих слідах» затримано 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.

Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати «тестове» завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.

Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру.

Обох зловмисників було затримано одразу після того як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової.

Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний «звіт» своєму російському куратору.

За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.

● У Тернопільській області:

правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру.

Спочатку фігуранти розбили вікно держустанови, а потім вилили у приміщення легкозаймисту суміш та підпалили її.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Тернопільській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської та обласної прокуратур, а також Тернопільської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13539

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