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СБУ та правоохоронці ЄС перекрили канал контрабанди іранського героїну до Євросоюзу

СБУ та правоохоронці ЄС перекрили канал контрабанди іранського героїну до Євросоюзу

Служба безпеки України та правоохоронні органи Румунії і Німеччини завершили багатоетапну спецоперацію із ліквідації масштабного каналу контрабанди важких наркотиків з Ірану до Євросоюзу.

У результаті комплексних заходів, які тривали понад рік, вдалося не лише перекрити канал, а й затримати організатора наркотрафіку у Румунії.

Спецоперація почалася ще у вересні 2022 року, коли СБУ та Національна поліція України затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів. Вони намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну.

Щоб замаскувати «товар», зловмисники приховали його у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої «партії» наркотиків сягала 11 млн доларів США за цінами чорного ринку.

Тоді було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами.

Це дозволило встановити місцезнаходження головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії і затримати.

За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокади у зв’язку із агресією рф – використовував порти Румунії і переміщував вантаж в Україну суходолом.

Наразі в Румунії триває розслідування щодо затриманого організатора наркоугруповання.

Його двом «кур’єрам», яких затримали в Україні, слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах).

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9997

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу, україна

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