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СБУ викрила бізнесмена-колаборанта-крадія зерна в Бердянську

СБУ викрила бізнесмена-колаборанта-крадія зерна в Бердянську

СБУ викрила бізнесмена-колаборанта, який вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до рф

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного із провідних агрохолдингів Запорізької області, який організував поставки української сільгосппродукції до рф.

Мова йде про оптові партії зерна і продуктів садівництва, які вирощують компанії фігуранта на тимчасово окупованій території регіону.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ викрили бізнесмена-колаборанта у Києві, куди він переїхав з Бердянська після захоплення українського міста.

За даними слідства, після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України.

Для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами.

Для «безперешкодного» ведення бізнесу на тимчасово окупованій території фігуранти «перереєстрували» його за російським законодавством і погодились сплачувати «податки» до бюджету рф.

Серед іншого, у них був діючий контракт із так званим Міністерством освіти і науки Запорізької області.

За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони «експортували» до країни-агресора через Бердянський порт.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Джерело: https://t.me/SBUkr/9428

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