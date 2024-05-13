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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 12 по 13 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїзди, з яких:

✅20 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅2 – на допомогу населенню;

✅8 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж: у с. Борова Ізюмського району горів хвойний ліс на площі 1га, у с. Осинове Куп’янського району горіла трава на площі 1,5га, на кільцевій дорозі міста Харкова горіли автомобіль та трава на площі 100 кв., с. Козача Лопань Харківського району сталося 2 пожежі, під час яких горіли житловий будинок на площі 60 кв.м., а також гараж та господарча споруда на площі 30 кв.м. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад проводили оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжували мешканців до проміжних евакопунктів. Там, на місцях постійно працювали психологи ДСНС та надавали підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.

● Всього з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області спільними зусиллями евакуйовано вже 5762 жителі.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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