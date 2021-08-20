СБУ викрила посадовця, який вимагав від військових в ООС 50% відкату за премії

Служба безпеки України в Одеській області викрила чиновника, який організував схему незаконного збагачення.

Майже рік зловмисник збирав «данину» з підлеглих. Він «торгував» надбавками для військовослужбовців, яких відрядили на службу у зону ООС. За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було сплатити половину з отриманої суми.

У підпорядкуванні «ділка» перебувало майже 500 осіб. 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС. Тож, за попередніми даними, схема приносила додатковий «дохід» у щонайменше 70 тис. грн щомісяця.

За даними слідства, зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, які збирали кошти безпосередньо після отримання військовослужбовцями грошового забезпечення.

Одного з офіцерів-посередників правоохоронці затримали під час отримання чергової «данини» від військовослужбовця.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.

Викриття протиправного механізму збагачення відбувалося спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України.

Источник: ssu.gov.ua

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