СБУ затримала «крота» російського гру у лавах ТЦК на Волині

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння командування Збройних сил України затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по Волині.

Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. За матеріалами справи, його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф (більш відомої як гру).

Як свідчать матеріали провадження, фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів «в обхід» української ППО.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з рф.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Волинської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13325

Новости портала «Весь Харьков»