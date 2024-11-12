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СБУ затримала на Сумщині агента фсб, який намагався скоригувати ворожі удари по Силах оборони на прикордонні з рф

СБУ затримала на Сумщині агента фсб, який намагався скоригувати ворожі удари по Силах оборони на прикордонні з рф

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Сумській області. Він намагався зібрати і передати окупантам локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави з рф.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 50-річний місцевий житель. фсб завербувала його через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі збройних формувань росії.

Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють кордон України з рф.

У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами-камікадзе типу «Шахед».

Утім, контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району. У затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний «звіт» фсб у вигляді голосових повідомлень.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13344

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