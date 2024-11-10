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СБУ та Нацполіція затримали на Кіровоградщині керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали на Кіровоградщині керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали на Кіровоградщині керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю одного із міжрайонних центрів медико-соціальної експертизи на Кіровоградщині, яка одночасно є депутаткою міськради.

За матеріалами справи, посадовиця вимагала 2 тис. доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року.

Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військового за оформлення статусу.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її «на гарячому», коли вона отримувала всю суму хабаря.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13341

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