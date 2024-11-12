Украина за 10 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 18,2%, импорт возрос на 13,5%

Металлургические предприятия Украины в январе-октябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2 млрд 665,40 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), на черные металлы за этот период пришлось 7,7% общего объема поступлений от экспорта товаров против 7,6% за январь-октябрь-2023.

В октябре поступления от экспорта черных металлов составляли $265,72 млн, тогда как в предыдущем месяце – $332,83 млн.

При этом Украина за десять месяцев текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 13,5% – до $1 млрд 251,91 млн. В октябре ввезено продукции на $129,45 млн.

Кроме того, в январе-октябре 2024 года Украина нарастила экспорт металлоизделий на 5,7% – до $799,01 млн. В октябре их экспортировано на $77,33 млн.

Импорт металлоизделий за этот период возрос на 22,4% – до $885,01 млн. В октябре этой продукции ввезено на $98,53 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2023 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 41,6% по сравнению с 2022 годом – до $2 млрд 647,72 млн, на черные металлы за этот период пришлось 7,3% общего объема поступлений от экспорта товаров, тогда как за 2022 год доля составляла 10,3%. При этом Украина за 2023 год нарастила импорт аналогичной продукции на 37% – до $1 млрд 307,05 млн.

Кроме того, в прошлом году Украина снизила экспорт металлоизделий на 16,6% по сравнению с предыдущим годом – до $877,92 млн. В то же время импорт металлоизделий за этот период возрос на 40,3% – до $902,57 млн.

Джерело: nigroll.com

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