Оперативна інформація станом на 16.00 12.11.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Павлівка, Журавка, Волфине, Високе, Басівка, Новеньке, Бачівськ, Будки, Хрінівка, Тимофіївка, Студенок та Водолаги. Потерпали від ударів авіації армії терористів Басівка та Юнаківка.

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів. В районі Вовчанська точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях та району Вільчі.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. П’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку противник двічі атакував біля Новомихайлівки та Торського. Завдавав авіаційних ударів по Тернах.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, п’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька та Щербинівки, на даний час триває бій.

На Покровському напрямку противник здійснив 24 штурмові дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 13 атак, наразі ще точаться дев’ять боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 41 раз поблизу Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. 17 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Іллінки та Новоселидівки. Авіація противника завдала ударів по Кураховому, Дальньому та Андріївці, скинувши при цьому десять КАБ.

На Времівському напрямку противник дев’ять разів йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Рівнополя, Новодарівки та Трудового. Шість боєзіткнень триває, також під удари бомбардувальної та штурмової авіації ворога потрапили Темирівка, Зелене Поле, Велика Новосілка та Роздольне.

На Оріхівському напрямку відмічається активність ворожої авіації, не припиняються обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Ударів зазнали Запоріжжя, Кам’янське, Мала Токмачка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, ще одне боєзіткнення триває.

На Курщині Сили оборони відбили сім атак ворога, сім боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав вісім авіаударів, скинувши 11 керованих авіаційних бомб по своїй території.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте Збройні Сили України!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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