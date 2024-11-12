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Сегодня 10:15
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Феноменальная живучесть M2A2 Bradley

Феноменальная живучесть M2A2 Bradley

Когда россияне получили первую трофеную БМП M2A2 Bradley ODS-SA, они тут же стали клепать видосики о том, какая это плохая БМП...

На этом видео M2A2 Bradley вывозит десант из под огня, получая минимум три попадания. При этом боевая машина продолжила движение и успешно эвакуировала десант.

А теперь, представим себе, что бы наблюдали будь это БМП-1/2/3 или БМД-1/2/3/4? А наблюдали бы мы после первого же попадания феерическое зрелище уровня извержения Везувия! А если речь заходит о российских ББМ со 100-мм то это и вовсе, запуск экипажа и десанта на Луну!

Из всех имеющихся на вооружении СОУ ББМ по живучести с M2A2 Bradley может сравниться CV-90... Кстати, которую российские "эксперты" так же обосрали.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22995

Новости портала «Весь Харьков»

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