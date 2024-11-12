Цієї ночі над Україною було збито 46 «шахедів»

У ніч на 12 листопада 2024 року (із 21:00 11 листопада) противник завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. — рф., атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської обл. — рф. по Чернігівщині, керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині, а також 110 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 46 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости