СБУ затримала агента-«хіміка» фсб, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки затримали у Дніпрі агента фсб, який коригував удари рашистів та готував підпали військових авто в регіоні.

За матеріалами справи, спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.

Через деякий час куратор з фсб поставив зловмиснику нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.

За інструкцією окупантів фігурант власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування.

У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію.

Перед вчиненням теракту фігурант «перевірив» пристрій поблизу залізничної колії, про що поінформував свого російського куратора.

У разі успішного знищення потенційної цілі агент отримав «замовлення» фсб на подальше знищення військового транспорту та релейних шаф.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочини і затримали.

За даними слідства, агентом фсб виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії.

У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни рф проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13319

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