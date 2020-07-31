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СБУ виступає за екстрадицію до України бойовиків ПВК «Вагнер», затриманих у Мінську

СБУ виступає за екстрадицію до України бойовиків ПВК «Вагнер», затриманих у Мінську

Служба безпеки України переконана, що бойовики приватної військової компанії «Вагнер», яких 29 липня 2020 року затримали у Республіці Білорусь, мають бути екстрадовані до України. СБУ виступає з відповідною ініціативою та через Офіс Генпрокурора України, як це передбачено правовими процедурами, звернеться з клопотанням щодо екстрадиції зазначених осіб.

Нагадаємо, що білоруська влада оприлюднила список із 33 затриманих громадян Російської Федерації. Служба безпеки України зібрала достатньо доказів про військові злочини ПВК «Вагнер» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Всі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших військових злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України.

Зазначимо, що Служба безпеки давно розслідує діяльність ПВК «Вагнер» на сході нашої держави і раніше вже оприлюднювала списки найманців, які воювали проти України.

Більш детально про факти терористичної діяльності ПВК «Вагнер» в Україні, її кадровий склад та оприлюднені докази цих злочинів можна ознайомитись за посиланням. https://sbu.gov.ua/ua/news/1/category/304

Источник: ssu.gov.ua

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