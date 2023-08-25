СБУ задержала агента рф, который «готовил» обстрел киевских ТЭЦ

Контрразведка Службы безопасности провела на Киевщине многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент рф.

Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.

В первую очередь его интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакуемых агрессором электростанций в Киеве.

Информация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства в одном из поселков Киевской области.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22448

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