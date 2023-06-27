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СБУ задержала еще одного «работника» российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона

СБУ задержала еще одного «работника» российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона

Служба безопасности совместно с ДБР и Госпогранслужбой разоблачили еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Им оказался местный пограничник, который в период временной оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

За это в июле 2022 года он был назначен «оперуполномоченным оперативного отдела» в захваченной в то время агрессором «Северной исправительной колонии №90».

На этой должности он принимал участие в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе.

После освобождения города злоумышленник пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия, но сотрудники СБУ и ДБР установили его местонахождение и задержали.

#СБУ #коллаборант

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19244

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