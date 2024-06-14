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СБУ затримала агента російського гру, який готував прориви окупантів на найгарячішому напрямку Донеччини

СБУ затримала агента російського гру, який готував прориви окупантів на найгарячішому напрямку Донеччини

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру).

Зловмисник допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті.

За завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової.

У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Щоб виявити «потрібні» локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників.

Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили плани агресора і затримали їхнього агента.

Також співробітники СБУ провели заходи із убезпечення локацій ЗСУ.

У затриманого вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова «винагорода» від російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12163

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