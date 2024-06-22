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СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у соцмережах

СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у соцмережах

СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у соцмережах

Служба безпеки затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

Один із фігурантів проживає у Запоріжжі та адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів.

Для «розкручування» інформресурсу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Також він оприлюднив на своєму Телеграм-каналі відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі.

Крім того блогер «залив» трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову «порцію» забороненого контенту.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки було завчасно проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Інший фігурант – мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук.

Потім він намагався «розігнати» відеозйомку у місцевих Телеграм-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта і запобігли поширенню забороненого контенту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фото про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі «Інтернет» розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12214

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