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СБУ затримала колаборанта з Луганщини, який допомагав окупантам ремонтувати російські «Смерчі»

СБУ затримала колаборанта з Луганщини, який допомагав окупантам ремонтувати російські «Смерчі»

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який працював на рф у період захоплення Сватівського району Луганщини.

Зловмисником виявився колишній працівник мiсцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України.

Маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання.

Там він займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню «Смерч», які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій.

Також зловмисник лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси країни-агресора.

Крім того, фігурант допомагав окупантам зводити на території громади фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів.

За співпрацю з ворогом колаборант сподівався увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф.

Але отримати «посаду» йому не вдалося. Восени 2022 року українські захисники звільнили селище, а сам колаборант втік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12156

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