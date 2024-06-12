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СБУ затримала «крота» фсб та його брата, які готували ракетний удар по Мотор Січі

СБУ затримала «крота» фсб та його брата, які готували ракетний удар по Мотор Січі

СБУ затримала «крота» фсб та його брата, які готували ракетний удар по Мотор Січі

Служба безпеки зірвала спробу фсб отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя.

За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили координати цехів ПАТ «Мотор Січ» та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ.

Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі.

За вказівкою окупантів їхній «кріт» обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією.

Потім зловмисник робив позначки «потрібних» локацій на гугл-картах для їх подальшої передачі до фсб.

Він готувався направити відповідний «звіт» агресору через свого брата – безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

У разі отримання розвідувальної інформації, окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя.

Однак, контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до фсб.

Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити потужності оборонно-промислового комплексу України.

За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька – ідейного рашиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону.

Після дистанційного вербування, агентів вивели на прямий контакт з представником фсб. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12147

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