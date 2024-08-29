Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:36
Просмотров: 46

СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який шпигував для фсб на найгарячішому напрямку фронту

СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який шпигував для фсб на найгарячішому напрямку фронту

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу АТ «Укрзалізниця».

За вказівкою російської спецслужби фігурант шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень.

Передусім ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто.

Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.

Розвіддані агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру.

Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також «втемну» намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег.

Потім він складав агентурний «звіт», в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

Як встановило розслідування, навесні цього року мешканець Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою. До «уваги» окупантів чоловік потрапив як прихильник прокремлівських Телеграм-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12767

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ростовская область постепенно превращается в область задымления
Сегодня 06:45    8
Пять вопросов для тех, кто спустя полтора года чудовищной войны до сих пор не понял, где добро, а где зло
Сегодня 06:28    47
ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка створила потужну мережу з продажу метадону
Сегодня 06:19    46
У Покровську з понеділка закриваються відділення банків – голова ОВА
Сегодня 06:10    53
Новини
Сегодня 06:00    64
Оперативна інформація станом на 16.00 28.08.2024 щодо російського вторгнення
28.08.2024 17:25    133
Бізнесмени, пов’язані з оточенням Кадирова та "Єдіной росієй", вивозять у білорусь агропродукцію з окупованої Херсонщини — розслідування "Схем" та БРЦ
28.08.2024 10:12    147
Темпи розконсервації танків в рф
28.08.2024 10:00    168
СБУ затримала у Миколаєві агента фсб, який під виглядом кур'єра шпигував за підрозділами морської піхоти ЗСУ
28.08.2024 09:36    141
На Волині за матеріалами ДБР на 9 років позбавлено волі двох наркоторговців
28.08.2024 09:24    137
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 