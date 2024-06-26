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СБУ затримала у Дніпрі інформатора, який «зливав» геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот

СБУ затримала у Дніпрі інформатора, який «зливав» геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот

СБУ затримала у Дніпрі інформатора, який «зливав» геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот

Служба безпеки затримала у Дніпрі прихильника рашизму, який передавав до рф геолокації ЗСУ та публічно закликав до захоплення влади в Україні.

Зловмисником виявився 36-річний блогер з обласного центру. Навесні цього року він написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після отримання зворотного зв’язку від окупантів їхній поплічник почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони у Дніпрі.

Основну увагу інформатор звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Крім того ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників, а також актуальна інформація про наслідки ворожих «прильотів».

Для збору розвідінформації зловмисник їздив по місту та відслідковував потрібні йому локації.

Одночасно блогер записував стріми, в яких виступав на підтримку окупаційних угруповань рф та закликав до насильницького захоплення влади в Україні.

Деструктивне відео викладав під псевдонімом на власному каналі у відеохостингу Ютуб.

Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його розвідувально-підривну діяльність і затримали.

Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів руху українських військ.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено чорнові записи, комп’ютер та мобільний телефон, які він використовував для співпраці з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

◾ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади);

◾ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12245

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