СБУ затримала зрадника, який охороняв окупаційну тюрму рф під час захоплення Херсона

Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією викрила ще одного зрадника, який добровільно вступив до каральних органів росії під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини.

Зловмисником виявився експосадовець «Дар’ївської виправної колонії № 10», який після захоплення обласного центру перейшов на бік загарбників і запропонував свою «кандидатуру» до лав охоронців російських тюрем.

Для цього написав «заяву на працевлаштування» на ім’я очільника так званого «управління служби виконання покарань по Херсонській області» колаборанта Євгена Соболєва.

У червні 2022 року зрадника призначили «молодшим інспектором групи нагляду» у складі захопленої на той час «Північної виправної колонії № 90».

На цій «посаді» він забезпечував охорону камер та «периметра» російської тюрми, до якої рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні.

Також фігурант брав участь у депортації потерпілих до місць позбавлення волі на території країни-агресора.

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінниччини, де сподівався «загубитися» серед місцевих жителів і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ розшукали зловмисника і затримали його за місцем тимчасового проживання.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи з викриття і затримання зрадника проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з ДБР та Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9974

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