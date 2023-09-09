«Серёжка тоже обмундирование сам себе покупает. и зимнее покупал, и летнее» - перехоплення ГУР

Цивільні обговорюють незадовільне забезпечення мобілізованого особового складу, в результаті чого військовослужбовці рф вимушені самостійно здійснювати закупівлю елементів особистого екіпірування та запасних запчастин до ОіВТ, а також при можливості за рахунок коштів волонтерських організацій.

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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