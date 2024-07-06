Що ховається за російською «боротьбою з тероризмом». Центр стратегічних комунікацій пояснює

російський диктатор путін підписав підсумкову декларацію Саміту ШОС, у якій є пункт про неприпустимість подвійних стандартів у боротьбі з міжнародним тероризмом.

▶️ Європарламент, ПАРЄ, Парламентська асамблея ОБСЄ та низка країн офіційно визнали рф терористичною державою, державою з терористичним режимом або державою-спонсором тероризму.

▶️ росія – перша і єдина країна світу, яку Міжнародний суд ООН визнав порушником Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

▶️ росія застосовує у війні з Україною терористичну тактику, практикує теракти й політичні вбивства в інших країнах, керує групою «вагнер» та іншими терористичними організаціями.

▶️ москва підтримує та розвиває дружні відносини з терористичними режимами.

▶️ російська влада безпомічна у протидії терористам ІДІЛ на власній території, але замість боротьби з цією організацією намагається знайти «український слід» у терактах.

▶️ Під гаслами «антитерору» кремль обмежує громадянські права і свободи росіян, проводить каральні акції на окупованих територіях України.

Джерело: https://t.me/spravdi/39888

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